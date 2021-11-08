الشركة المنتجة لمسلسل محمد رمضان الجديد تعلن عن حاجتها لمواهب شابة للمشاركة

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت شركة “ميديا هب” المنتجة لمسلسل محمد رمضان الجديد، والذي سيخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، عن حاجتها لمواهب شابة للمشاركة في العمل الذي سيتولى إخراجه محمد ياسين.

ونشرت ميديا هب، الشركة المنتجة للمسلسل؛ إعلانًا تضمن أنها في حاجة لممثلين شباب في المسلسل، دون كشف عن المزيد من التفاصيل حول اسم العمل أو أبطاله.

ويأتي تعاون ميديا هب، مع المخرج محمد ياسين ضمن مساعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم أعمال درامية مميزة في رمضان المقبل.

ويعتبر هذا العمل، هو ثاني عمل لشركة ميديا هب، في مجال الإنتاج الدرامي بعد مسلسل لعبة نيوتن؛ الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي 2021، والذي أشاد به عدد كبير من الفنانين، والجمهور كذلك ومستخدمي السوشيال ميديا.

مسلسل لعبة نيوتن الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، شارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، وغيرهم من الفنانين، وهو للمخرج تامر حمزة.

وناقش العمل العديد من القضايا الهامة، ومنها التحرش الزوجي، والطلاق الشفهي، وكلاهما قضايا شائكة تمت مناقشتها بعد عرض المسلسل، على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجمهور الذي أعرب عن إعجابه باختيار العمل قضايا جريئة.

أما المخرج محمد ياسين فحقق نجاحًا كبيرًا في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسلى “الجماعة” الجزء الأول، و “موجة حارة”.