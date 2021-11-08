أول تعليق من معتصم النهار على أنباء انفصاله عن زوجته

ابو ظبي - احمد الجزار - خرج الممثل السوري معتصم النهار عن صمته ورّد على الأنباء التي انتشرت بقوة في الساعات القليلة الماضية حول قيام زوجته لين برنجكجي بحذف صورهما التي تجمعهما من حسابها على إنستجرام بسبب وقوع خالفات بينهما.

ونفى النهار ما يتردد عبر الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن خلافه مع زوجته، مؤكًدا في تصريح صحفي أنهما يعيشان حياتهما الطبيعية ويسودها الحب والمودة والاحترام.

كما تساءل الفنان السوري عن مصدر الأنباء التي تداولت خبر خلافاته مع زوجته، وفي شائعات أخرى قالت بأنهما قد انفصلا.

وأوضح معتصم النهار بأن زوجته لين برنجكجي لا تنشر الكثير من الصور التي تجمعهما عبر صفحاتها على مواقع التواصل، مشيًرا إلى أنه لا يفضل نشر صورهما العائلية على السوشال ميديا، بكثرة.

وأكد النهار أن صفحة زوجته لين يوجد بها العديد من الصور التي تجمعهما، وبالفعل يظهر للمتصفح لحساب لين برنجكجي على إنستجرام وجود صور لهما، وهو ما يفّند شائعات قيامها بحذفها.

وكانت صفحات عديدة مهتمة بأخبار المشاهير على إنستجرام، إضافة إلى وسائل إعلام قد تداولت منذ الخميس الماضي وحتى مساء السبت أنباء عن قيام لين برنجكجي بحذف صور تجمعها بزوجها من حسابها على إنستجرام نتيجة خلافات بينهما، كما زعمت أنباء أخرى بأنهما قد انفصلا.

وكتبت إحدى الصفحات المتخصصة بأخبار المشاهير على إنستجرام: “قامت زوجة الممثل معتصم النهار لين برنجكجي بحذف جميع صور زوجها من حسابها على إنستجرام، وأّنه وبحسب تحريات خاصة فإن الثنائي يعيش أزمة حادة وخلافات قد تصل إلى أروقة المحاكم”.

وعاتب عدد من المتابعين الفنان معتصم النهار كونه لم يصدر بياًنا عاًما ينفي فيه هذه الشائعات رغم تصدر اسمه الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن عدم رّده عبر حساباته على السوشال ميديا زاد من التكهنات والشائعات.

على صعيد آخر تتواصل في العاصمة السورية دمشق عمليات تصوير مسلسل “صدى/إيكو”، تأليف سيف رضا حامد وإخراج محمد عبد العزيز، وإنتاج شركة “تن تايم” بالتعاون مع شركة “دراما شيلف” والذي يعيد الفنان معتصم النهار للدراما السورية بعد سنوات من الغياب

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