“أنا كرجل شرقي في حاجات مش هتنفع معايا”.. زوج منة عرفة يوضح سبب انفصالهما

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان محمود المهدي سبب انفصاله عن الفنانة الشابة منة عرفة، بعد أن فاجأ المتابعين اليوم بانفصالها بعد 5 أشهر فقط على عقد القران.

وأوضح محمود المهدي أسباب الطلاق، مؤكدا أن الخلافات بينه وبين منة عرفة كانت حول توجهاتها الفنية وعلاقتها بأصدقائها.

أوضح المهدي: “الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كرجل شرقي صعيدي، في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني”.

أضاف: “فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه، بالتوفيق للجميع”.

أول تعليق من منة عرفة على انفصالها عن زوجها

أعلنت الفنانة منة عرفة، عن انفصالها عن محمود المهدي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام “، وذلك بعد إعلان زوجها عن انفصالهما.

وكتبت منة عرفة عبر استوري إنستجرام: “كل شئ قسمة ونصيب تم الانفصال وربنا يوفق الجميع”

محمود المهدي يعلن انفصاله عن منة عرفة

وكان الفنان الشاب محمود المهدي، قد أعلن قبل قليل انفصاله عن الفنانة منة عرفة، بعد عقد قرانهما قبل نحو 5 أشهر.

وكتب محمود المهدي عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها.

ارتباط منة عرفة ومحمود المهدي

يُشار إلى أن محمود المهدي ومنة عرفة أقاما عقد قرانهما أواخر شهر يونيو الماضي، وشارك محمود المهدي حينها صورته مع منة عرفة معلقًا: الحمدلله تم كتب الكتاب اليوم، بحضور أفراد العائلة فقط، وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666.

فيما كتبت منة عرفة: وكتبنا الكتاب في جو عائلي جدًا.. تم عقد قراني، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا وأجمع بيننا في خير.

وقالت الفنانة منة عرفة، في وقت سابق، إنها لا ترغب في عمل حفل زفاف، والسبب في ذلك أن فكرة الفرح يستفيد منها المدعوين للحفل، وليس الزوجين.

وأوضحت منة عرقة خلال استضافتها في برنامج The insider: كنت أرغب في عمل حفل زفاف اليوم قبل الغد، ولكن الموضوع صعب، وكل البنات المقبلة على الزواج ستفهمني.. فكرة جلوسي مع منظم لحفل الزفاف صعبة وأنا مش فاهمة حاجة في الكلام ده، أنا بالنسبة لي تزوجت من الأساس.

واستكملت: أنا شايفة أن الفرح فكرته زيطة، وإحنا بنتبهدل في الفرح، وبنصرف فلوس كتير جدًا، الناس اللي بتيجي هي اللي بيتعمل لها فقرات، وبتأكل وتشرب وبتكون مرتاحة، ليقاطعها الحديث زوجها قائلًا: ومش بيعجبهم، وفي النهاية بيتريقوا على الفرح، ويقولوا شوف العروسة لابسة إيه، وليه التربيزات عاملة كده، وأنا بشوف الكلام ده بيحصل فعلًا.

في وقت سابق، أثار محمود المهدي جدلًا كبيرًا، بعدما نشر صورة له، تجمع منة عرفة مع طليقته الثانية، معلقًا عليها: الزوجة الثانية والزوجة الثالثة دون الكشف تفاصيل أخرى، مما أثار حالة من حيرة الجمهور، وسر هذه الصورة التي جمعت الطرفين وهل زوجته الثانية ما زالت على ذمته.

ويُشار إلى أن محمود المهدي تزوج مرتين قبل إعلان زواجه رسميًا للمرة الثالثة من منة عرفة، ولديه 3 بنات من زوجته الأولى.

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