عزيز الشافعي يدافع عن محمد حماقي بعد هجوم “الزملكاوية” عليه لسخريته من خماسية الأهلي

ابو ظبي - احمد الجزار - دافع الملحن عزيز الشافعي، عن المطرب محمد حماقي بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له من جمهور نادي الزمالك بعد السخرية منهم بعد هزيمتهم من النادي الأهلي بخمسة أهداف

وكتب عزيز الشافعي: “حماقي من أكثر الناس المحترمة واللطيفة جدا ومبيحبش أبدا يزعل حد والفيديو ده بيغني للزمالك رغم أنه أهلاوي وعملها كذا مره بعد كل بطولة أو مناسبة”.

وأضاف: “بكتب الكلام ده عشان ردود الأفعال اللي شوفتها على فيديو لغنوة #زيها_مين ف فرح وهو كان مقصود بيه العبد لله طارق أخو حماقي عشان طبعا احنا الاتنين زملكاوية وكان بينا رهان”.

واختتم: “ياريت الناس تتقبل الأمور دي ببساطة، وأنا مقدر لو ناس زعلانة بس الحقيقة ودي شهادة حق هو من أكتر الناس المحترمة ومش مقصود منه أبدا أي إساءة، بالعكس خالص”.

وكان محمد حماقي قد تلاعب بكلمات أغنيته أثناء أحياء أحد الأفراح، وقال: “قصاد الخمسة إحنا تلامذة” بدلا من “قصاد الغمزة إحنا تلامذة” في إشارة إلى فوز الأهلي بنتيجة 5-3، في مباراة يوم الجمعة الماضية.

محمد حماقي يغير كلمات أغنيته بسبب خماسية الأهلي

احتفل الفنان محمد حماقي بفوز النادي الأهلي بخماسية على نادي الزمالك في مباراة القمة 123.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان محمد حماقي أثناء إحيائه حفل زفاف واستبدل كلمات أغنية “قدام الغمزة إحنا تلامذة” بـ”قدام الخمسة إحنا تلامذة” وسط تفاعل الحضور.

محمود المليجي يهاجم محمد حماقي

وجه الكاتب والفنان الشاب محمود المليجي رسالة للمطرب محمد حماقي بعد قيام الأخير بتغيير كلمات أغنيته “زيها مين” بعد فوز الأهلي على الزمالك 5-3.

وكتب محمود المليجي عبر صفحته على Facebook: “يا حماقي النجومية ليها حسابات مختلفة انا مش ضد ابدا أن الشخص المشهور يعلن عن انتمائه الرياضي بالعكس أنا بشوف اللي بيخبي انتمائه ده إنسان مايستحقش أصلا الانتماء ده.. حب فريقك وأفرح بيه و اتبسط وهزر وأضحك مع صحابك زي ما انت عايز”.

وأضاف: “انما قدام الناس وبما انك نجم كبير لازم تحترم كل شخص من جمهورك وماتحاولش تقلل منه أو تتريق عليه أو تضايقه لأنه مشارك في صنع نجوميتك دي هو و غيره فا انت قررت إنك تتريق على الزمالك في فرح وماعرفتش تسيطر على نفسك والافيه كان واكلك اوووي فاتمني انك تكون اتبسطت انك خسرت القطاع اللي اتريقت عليه وصدقني كنت فاكر انك إنسان أذكى من كده لكن انا اللي طلعت مابفهمش ولو هتسيب موافقك عادي غور في ستين داهية يا حماقي”.

وفاز الأهلى على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي، ديانج “هدفين”، على معلول “هدفين” ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعهم من 3 إنتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

من ناحية أخرى طرح محمد حماقي ألبوم “يا فاتني” رسميا يوم 6 أكتوبر ويحتوي على 15 أغنية منهم “زيها مين” و”لو هتسيب” و”تك” و”طالع موضة” و”عرض مستمر”، و”ليلة العمر”