ليلى علوي تدلي بإعترفات صادمة بشأن عشقها لرشدي أباظة .. لن تصدق ماذا فعلت ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ربما لايعلم الجميع أن الفنانة ليلى علوي قدمت فيلما وحيدا مع الدنجوان رشدي أباظة في طفولتها.

قالت ليلى علوي في لقاء سابق ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية "إسعاد يونس" المذاع على فضائية السي بي سي، إنها تعشق الفنان الراحل رشدي أباظة بدرجة جنونية، لافتة إلى أنها شاركته في أحد أفلامه السينمائية والذي كان بعنوان «من أجل الحياة».

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وأضافت أن عشقها وحبها لرشدي أباظة كان يدفعها إلى مشاهدة أفلامه في أوقات متأخرة من الليل، وذلك بعد نوم والدتها ووالدها، خاصة وأن حلمها الذي كان يراودها منذ طفولتها، أن تؤدي دور البطولة معه عندما تكبر في السن، ولكنها فشلت في تحقيقه بسبب وفاته، والتي جعلتها تحزن لفترة طويلة على ضياع حلمها.

وقدمت ليلى علوي في السينما أول أفلامها وهي طفلة لا يتجاوز عمرها الـ13 بمشاركة شقيقتها لمياء والتي كانت بطلة رئيسية في الفيلم إلى جانب الفنان رشدي أباظة والفنانة شويكار والطفل أسامة منيب، وحمل الفيلم اسم "من أجل الحياة".