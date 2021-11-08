فنانة شهيرة تظهر مع عادل إمام أجمل من ياسمين صبري وهيفاء وهبي ..وقصتها مع "السفاح" أذهلت الجميع! .. شاهد

الرياض - محمد الاطلسي - مطربة وممثلة ساحرة الجمال، شاركت في عدة أعمال سينمائية في مصر ولبنان وحققت نجاحاً كبيراً، وخطفت أنظار الجمهور العربي. فيلم التجربة الدنماركية هو أول اعمالها في السينما المصرية وأكثرها اثارة على الاطلاق، حيث ظهرت في الفيلم كفتاة دنماركية تأتي لمصر، وتعيش بمنزل عادل امام وابنائه وكل منهم معجب بها كونها فتاة أوروبية ساحرة الجمال ولكونها جريئة للغاية وملابسها مثيرة.

أنها المطربة والممثلة اللبنانية نيكول سابا التي قالت خلال احدى اللقاءات التليفزيونية، إنها اصبحت الآن ناضجة، وانها تشعر بالندم على مشاركتها في فيلم "التجربة الدنماركية " مع عادل إمام. وكانت نيكول سابا ظهرت في البرنامج مع زوجها يوسف الخال ليؤكد أن مشاركتها بالفيلم، كانت أحد اسباب انفصالهما ست سنوات من 2002 إلى 2008، ولكنه لم يكن السبب الوحيد في الانفصال. وأوضح يوسف الخال أن كلا منهما كان مشغولا بعمله الفني في بلاد مختلفة حيث إنها كانت بمصر بينما كان هو في لبنان، وكل منهما مشغولا بحياته الفنية، ولم يخن أي منهما الأخر كما تردد، ولكن علاقة ارتباطهما كانت توقفت تماما إلى أن عادا من جديد وقررا الارتباط الرسمي والزواج الكنسي.

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الفنان والمنتج المصري سامي العدل أكد بدوره في تصريحات سابقة أن الفنانة اللبنانية نيكول سابا عندما حضرت إلى مصر خلعت ملابسها تقريبا في أحد الأفلام مع عادل إمام، بينما رفضت مشهدا فيه قبلة أمامه، منتقدا مصطلح السينما النظيفة، وشدد على أن السينما لها قوانينها، ولا بد أن يندرج الجميع تحتها. وقال العدل في مقابلة مع برنامج "العصابة" على قناة الحياة الفضائية: "نيكول سابا عندما جاءت مصر خلعت ملابسها مع عادل إمام في فيلم التجربة الدانماركية، وعندما جمعني بها مشهد قبلة رفضت، رغم أن نفس المخرج الذي صور فيلم التجربة الدانماركية هو الذي أصر على القبلة ولست أنا". انضمامها لـ "السفاح" وأضاف: "نيكول رفضت القبلة بحجة أنها تمر بظروف خاصة ولا تريد تقديم هذه المشاهد؛ حيث كانت تعيش قصة حب، لكن بعد ذلك قدمت هذه المشاهد معنا في فيلم السفاح، ولقد تحدثت معها وخيرتها وقتها بأن تقبل الفيلم بدون تعديل أو ترفضه" مردفاً أنها قبلت الانضمام لفريق "السفاح". يذكر أنه على امتداد الفترة القليلة الماضية، أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير ورواد بمواقع التواصل الإجتماعي، تداول تصريحات للفنانة اللبنانية نيكول سابا أبدت فيها ندمها على مشاهدها الساخنة مع الزعيم عادل إمام.

ورافقت تلك التصريحات بمقاطع وصور للنجمة اللبنانية، التي وصفها الكثيرون بأنها ملكة جمال الوطن العربي. مؤكدين أن جمالها يفوق جمال النجمة المصرية ياسمين صبري والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي.