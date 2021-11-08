لماذا رفض الجمهور المغربي محمد رمضان؟ .. لن تصدق الأسباب ؟

الرياض - محمد الاطلسي - رد الجمهور المغربي على حملات رفض الجمهور المصري لإحياء الفنان سعد لمجرد لحفلات في مصر أو عرض حلقته في برنامج "سهرانين"، بحملات رافضة لاستقبال النجم محمد رمضان هناك.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي Twittet حملة رافضة لاستضافة سعد لمجرد في مصر، حيث تم تدشين هاشتاج يحمل اسم "مش عايزين سعد لمجرد في مصر"، بسبب الاتهامات التي طالته في قضايا اغتصاب.

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▪ الفنانة نيللي كريم تهدد ابنتها بـ «القتل» والسبب لا يخطر على بال؟

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وكان هناك علامة استفهام كبيرة حول حذف البروم الخاص بالحلقة بشكل مفاجئ من Youtube ومنصات القناة عبر السوشيال ميديا.

وقام سعد لمجرد خلال البرومو بغناء "مشيت خلال" لوائل جسار، و"جانا الهوى" لعبد الحليم حافظ، وأغنيته الشهيرة "أنت معلم" بالأضافة لديو الذي جمعه بالفنان محمد رمضان "إنساي".

وتحدث عن معاناته في بداية مشواره الفني، قائلا: "أنا نمت في الشارع وجعت كتير ومكنش عندي فلوس وعندي هدف قدام عيني وهوصله".

يشار إلى أن سعد لمجرد ومحمد رمضان قدما سويا كليب "إنساي" الذي لاقى نجاحا كبيرا.

وأثار الفنان محمد رمضان الجدل قبل أيام قليلة بـ بعض اللوحات الاستعراضية التي قدمها ضمن حفله الغنائي الذي أشعل به افتتاح فعاليات موسم الرياض 2021.

إذ ظهر في إحدى اللوحات وهو يرمي النقود على الجمهور، وبدا في أخرى يؤدي أغنيته الشهيرة " أنا الملك" وهو عاري الصدر ويضع العقال السعودي على رأسه، مما عرضه لانتقادات لاذعة من قبل نشطاء سعوديين.