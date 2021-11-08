الرياض - محمد الاطلسي - في واقعة مؤلمة توفي أحد الفنانين على مسرح شهير في روسيا، بعد أن لقي حتفه في حادث على خشبة المسرح أثناء عرض أوبرا.

كشف مسرح البولشوي، أن أحد أرقى المسارح في موسكو، تم إيقاف العرض بها على الفور عقب الحادث، وطُلب من الجمهور المغادرة، حيث وقع الحادث المريب خلال تغيير أحد المناظر في أوبرا سادكو للمؤلف الموسيقي الروسي نيكولاي ريمسكي كورساكوف.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

فنان شهير يلفظ انفاسه الأخيرة على خشبة المسرح بشكل مفاجئ وسط ذهول الجمهور | تفاصيل مؤلمة

ظهور هذه العلامة عند الاستيقاظ في الصباح هي إشارة لاصابتك بالكبد .. وهذا مايجب عليك فعله فورا !

الكشف عن نبتة سحرية متوفرة تمنح جسمك مقاومة لا تقهر وتمدك بفيتامين " د " الذي لاغنى عنه للجسم ( تعرف عليها فورا )

مع دخول البرد القارس .. هذا الخضار الشهير متوفر بكل منزل يحفز المناعة بشدة ويقيك من أي وباء | تعرف عليه

الفنانة الكويتية شمس تفاجئ الجميع و تعرض الزواج على هذا الملياردير الشهير وتصفه بانه «نبي » والجمهور في صدمة! .. شاهد من يكون؟

عريس متهور يدخل على عروسه الحسناء مع صديقه لفض غشاء بكارتها في ليلة الدخلة .. والنهاية كارثية؟

الفنانة نيللي كريم تهدد ابنتها بـ «القتل» والسبب لا يخطر على بال؟

لماذا رفض الجمهور المغربي محمد رمضان؟ .. لن تصدق الأسباب ؟

وداعا للتكاليف الباهضة : منتج مذهل له مفعول السحر ينهي صلع الرأس ويعيد شعرك كما كان في اقل من شهر بدون عمليات زراعة | تعرف عليه

للرجال فقط .. هذه العشبة منشط جنسي طبيعي 100% يعادل الفياجرا | تعرف عليه

عريس يفقد أغلى ما يملك في ليلة الدخلة بسبب قلة خبرته وصبره والتقرير الطبي يقول كلمته .. ولكن بعد فوات الأوان ؟

عروس حسناء تلفظ انفاسها الأخيرة بعد ما مارس عريسها هذا الفعل الصادم معها على السرير | تفاصيل مثيرة

فنانة شهيرة تظهر مع عادل إمام أجمل من ياسمين صبري وهيفاء وهبي ..وقصتها مع "السفاح" أذهلت الجميع! .. شاهد

رحمة من الله .. هذه الفاكهة علاج كامل للكوليسترول القاتل - تعرف عليها

اذهلت الأطباء .. معجزة القرنفل لعلاج السكري والعظام وقرحة المعدة والكبد وأمراض أخرى لا تتوقعها! | طرق الاستخدام

ليلى علوي تدلي بإعترفات صادمة بشأن عشقها لرشدي أباظة .. لن تصدق ماذا فعلت ؟

. 4 أنواع من الفاكهة ترفع سكري الدم بشكل جنوني .. لا تفرط في تناولها

عريس يستعين بوالدته لفض «غشاء بكارة» زوجته .. وهكذا كانت النهاية كارثية

أشهر فنانة مصرية اعتزلت الرقص وبنت مسجدا ومركزا لتحفيظ القرآن والمفاجأة في ازواجها 5 مشاهير .. لن تتوقع الأسماء ؟

مفعولها اقوى من الفياجرا .. خلطة جبارة للرجال و النساء معا لحياة جنسية سعيدة والسر في الكاجو مع العسل - طريقة التحضير

عشبة جبارة تخفض سكر الدم خلال دقائق وتقفز بهرمون الإنسولين - تعرف عليها

اقرأ أيضاً : من الزواج إلى الشذوذ .. نهاية مأساوية لرجل الأعمال طليق الفنانة حنان ترك ( تفاصيل صادمة )

اقرأ أيضاً : هروباً من الاغتصاب .. عروس مصرية تذبح زوجها على سرير ليلة الدخلة | تفاصل صادمة؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وأكد مسرح البولشوي، في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، الفنان المتوفي يبلغ من العمر 37 عاما، ولم يتم الكشف عن هويته.

ونقلت «إنترفاكس» عن مصدر قوله إن الفنان لقي حتفه على إثر سقوط إحدى قطع الديكور عليه بين مشهدين، كما قالت مصادر لوكالة الإعلام الروسية ووكالة تاس للأنباء إن سقوط قطعة ديكور كان سببا في وفاته.

وتعرضت البولشوي لمأساة في الماضي، وبالتحديد في يوليو 2013، حيث توفي عازف كمان كبير بعد سقوطه في حفرة الأوركسترا..