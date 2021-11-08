شاهد.. إطلالة جذابة لـ فيفي عبده عبر إنستجرام

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة عبر قصتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت فيفي عبده بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الأسود، مما نال إعجاب الحضور. يذكر أن الفنانة فيفي عبده شاركت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من إيطاليا. وعبرت عن سعادته بالتكريم في مهرجان للرقص الشرقي مع عدد من الراقصات، وتحدثت باللغات المختلفة الإنجليزية والإيطالية، وكتبت: مساء الفل انا لسه واصله إيطاليا لحضور و تكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا”.

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