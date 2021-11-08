أحمد حلمي يدعم ابنته لي لي في معرضها الجديد

أحمد حلمي ومنى زكي حرصا على دعم ابنتهما لي لي التي تقيم حاليًا أحدث معارضها الفنية لبيع المنتجات التي تضم رسوماتها الخاصة على الملابس.
ونشر أحمد حلمي صورًا وفيديوهات لمعرض ابنته ووقوفها لبيع منتجاتها التي صنعتها بنفسها، وظهر حلمي في الصور برفقة منى زكي وابنته وهما يقدمان الدعم لها في تجربتها الجديدة.
وعبر أحمد حلمي عن مدى فخره بابنته، ومازحها في الصور التي نشرها وأكد أن ابنته لن تقوم بمعاملته بشكل خاص، وتقدم تخفيضًا له على المنتجات التي تبيعها، بل أنه سوف يحصل على "تي شيرت" مجانًا.
وظهر أحمد حلمي وأسرته وهم يرتدون الكمامات الطبية ويلتزمون بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ونالت الصور إعجاب وتفاعل عدد من متابعيهم، الذين أشادوا بطريقة دعم أحمد حلمي لابنته، بشكل متواصل.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يدعم فيها أحمد حلمي ابنته الكبرى لي لي، حيث نشر من قبل عبر حسابه على انستجرام تقرير خاص يشيد بمشروع ابنته، خاصة وأنها من أصغر المراهقين الذين بدأوا مشوارهم في عالم التجارة مبكرًا، بمشروع مميز، ملائم لموهبتهم.
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