”كيفى كده” لـ ويجز تتصدر منصات الموسيقي العربية

حقق فيديو كليب "كيفى كده" للرابر ويجز وفريق ديسكو مصر أكثر من 8 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين من طرحه عبر اليوتيوب.
تصدر فيديو كليب أغنية “كيفي كده” المركز الأول لتريند اليوتيوب ومنصة أنغامى الموسيقية وتعتبر هذه الأغنية التعاون الأول بين كل من "ويجز"وفريق"ديسكو مصر"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة اقتربت من المليون الأول، وذلك منذ طرحها فى 20 أكتوبر.
أحيا الرابر “ويجز” حفلا غنائيا بالمنارة أرينا بالتجمع الخامس وسط حضور جماهيرى فى أولى حفلاته بالقاهرة منذ 3 سنوات .
وقدم ويجز عدد من أشهر تراكاته “كيفى كده،دورك جاى، بالسلامة، عفاريت الأسفلت. على بابا”وغيرهم من التراكات التى حققت انتشارا كبيرا ونسب أستماعات عالية .
وشارك فى الحفل إلى جانب ويجز الرابر “عفروتو” الذي قدم عددا من أشهر تراكاته “مش بالحظوظ، سجارة ،على بعضى”، بالإضافة إلى عدد من التركات المقرر طرحها قريبا ضمن ألبوم غنائى جديد.
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