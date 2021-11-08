رامي صبري يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة هموت من غيرها

نشر الفنان رامي صبري، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وعلق رامي صبري، قائلا: "صباح الفل علي حبايبي ان شاء الله أغنيتي الجديدة هموت من غيرها هتكون علي جميع المنصات العربيه يوم 18/11 / 2021 ان شاء الله نجاح كبير ".
وكان شوق الفنان رامي صبري المتابعين لصدور أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم “هموت من غيرها”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.
ونشر رامي صبري صورة سيلفي له، وعلق عليها كاتبًا: “هموت من غيرها، قريبا”.
ووجه الفنان رامي صبري، رسالة إلى المغني المغربي العالمي "ريد وان" ونعمان بلعياشي"، بعد تقديمهما مع النجم محمد رمضان أغنية "جو البنات"، الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.
وكتب رامي صبري عبر حسابه علي موقع انستجرام: " ريد وان نرحب بك في بلدك التاني مصر وبالتحديد علي مسرح مهرجان الجونة. . لأنك فنان كبير ونفتخر بك كفنان عربي مغربي عالمي".
وتابع "نعتذر عن عدم تقديمك بالشكل الصحيح في حفل مهرجان الجونة اكيد ما كان بالقصد .. نورت مصر انت وكل الفنانين اللي حضرو معاك . الفنانة والصديقة مهيرة عبد العزيز والفنان الموهوب نعمان بلعياشي شرفتورنا".
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