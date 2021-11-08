هاني شاكر عن حسن شاكوش: “سحبنا ترخيصه بلا رجعة لأننا مش ناقصين النوعية الغريبة دي”

ابو ظبي - احمد الجزار - حسم الفنان ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر الجدل المثار حول عودة المغني الشعبي حسن شاكوش للغناء بعد توقيفه من قبل نقابة المهن الموسيقية على خلفية مشكلته مع رضا البحراوي قبل حوالي شهرين.

وخلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، أعلن هاني شاكر انتهاء مسيرة حسن شاكوش الفنية نهائيا مضيفا “الغلط اللي غلطه ده انا و كل المجلس معايا سحبنا ترخيصه تمامًا ونهائي بدون رجعة لأن احنا مش ناقصين في الوسط الفني هذه النوعية الغريبة من الفن.. بناقص حسن شاكوش”.

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

وتحدث هاني شاكر عن مشكلة شاكوش مع رضا البحراوي وغنائه أغنية إباحية على المسرح ردا على استفزاز الأخير له قائلا “المشكلة كبيرة وخطيرة للغاية ولم تحدث على مسرح أي فنان مصري أو عربي مضيفا “ميصحش أطلع أغنية أغنية إباحية على المسرح وأخلي الجمهور يشاركني وأغلط في فئة مهمة في الموسيقى وهي فئة الطبالين”.

وأشار هاني شاكر إلى أن كل من حسن شاكوش ورضا البحراوي استسلما للعند والكبر على المسرح وهذا الأمر غير مقبول.

من ناحية أخرى علق هاني شاكر على أزمة مغني الراب مروان بابلو فمؤخراً أوقفت النقابة استخراج تصاريح الغناء لمغني الراب مروان بابلو على خلفية قيام زميل له بتقديم التحية مستخدمًا ابتهالا دينيًا مشيرا إلى أنه فور تأكدة من عدم قيام مروان بهذا الفعل أعاد تصريح الغناء مجددا.

وأكد هاني شاكر أن فن الراب أصبح موجودا وبقوة وله جمهوره لذا وجب على النقابة الإشراف عليه واحتضان مطربيه كي يخرج بالشكل اللائق دون كلمات خارجة.

اقرأ أيضا

ريهام سعيد ترفض تنازل “شاكوش” عن قضيته ضدها وتعلن استئناف تقاضيه:”شرف الناس مش لعبة”

“الموسيقيين” عن حسن شاكوش: “انسوا قصته مش هيرجع تاني”

تامر أمين مهاجمًا حسن شاكوش: “أنت مش مقدر قيمة خشبة المسرح ولا كلمة فنان” (فيديو)