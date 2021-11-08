غدًا.. عمر خيرت يحيى حفل الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقى العربية

تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الـ 30 حيث يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً علي مسرح النافورة وذلك في الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء يتضمن كوكبة من أشهر إبداعاته منها 100 سنة سينما، عارفة، فيها حاجة حلوة ، البخيل وأنا، خللى بالك من عقلك، فاطمة، الحنش، قضية عم أحمد، ضمير أبلة حكمة وغيرها، وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يتغنى كورال أطفال الأوبرا للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من أعمال زمن الفن الجميل.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية يوم الاثنين الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.