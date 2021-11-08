سميرة سعيد من ضمن 30منافس علي جائزة الأفضل في شمال إفريقيا

أعلنت منظمة جوائز الموسيقى الإفريقية afrima قائمة المرشحين لجوائز الدورة الجديدة لعام 2021، حيث يتنافس المطربون على 30 جائزة في مختلف أنواع وألوان الموسيقى. ووضع منظمو الجائزة اسم النجمة سميرة سعيد على رأس المرشحين لنيل جائزة أفضل مطربة في شمال إفريقيا منافسة بذلك عدد من الفنانات منهن الفنانتين التونسيتين لطيفة وأمل المثلوثي. كما شملت القائمة المصريات روبي وهايدي موسى من مصر، والمغربيات عبير وجيلان وسلمى رشيد. وتنافس الديفا سميرة سعيد بـ “مون شيري”. و"مون شيري" جمعت في أدائها ما بين اللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية انتاج محمد رشيدي.

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