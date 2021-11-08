نانسي عجرم تحسم الجدل حول طلاقها من زوجها

حسمت الفنانة نانسى عجرم الجدل حول شائعات طلاقها التى طاردتها خلال الفترة الماضية من زوجها طبيب الأسنان الشهير فادى الهاشم . وعلقت نانسى فى لقاء تليفزيونى لبرنامج et بالعربى قائلة : “ الإشاعات موجودة دائما في حياتنا ”. ويعد هذا الرد الاول من الفنانة نانسى عجرم بعد إنتشار العديد من الشائعات حول طلاقها مؤخراً ، وذلك خلال احيائها حفلاً فى استاد القاهرة الدولى .

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