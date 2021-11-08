منة فضالي تكشف عن تعرضها للتهديد من مخرج فيلمها: “جايب بلطجي يهدد الممثلين” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة منة فضالي عن تعرضها للتهديد والترويع من قبل مخرج عراقي، تشاركه حاليًا تصوير أحد الأفلام مؤكدة أنه يستعين ببلطجي لتهديد الممثلين في حالة المطالبة بمستحقاتهم، مؤكدة أنها تقدمت بشكووى رسمية ضد المخرج لنقابة المهن التمثيلية.

وقالت منة فضالي في بث مباشر على حسابها الشخصي بـ فيسبوك: أنا عندي مشكلة كبيرة جدا وحبيت أطرحها على كل الناس، وعشان ميكنش فخ لكل الناس وزمايلي يقعوا، أنا دخلت فيلم مع مخرج عراقي طلبني في شركة بالمهندسين، وقالي إنه عنده فيلم مهم وفيه ممثلين مهمين جدا ومنهم الفنان مجدي كامل وأسماء كثيرة.

وأضافت الفنانة: روحت أصور الفيلم وكان ذوق ومحترم جدا، وقالي معايا منتج من بره مصر، ويوم التصوير لقيت كل الكاست اتغير ومافيش غير الفنان مجدي كامل، وتفاجأت إن كل شوية الناس بتطلب فلوسها فيتقال ليهم مافيش فلوس.. في ناس بتقول مش محتاجة فلوس والكلام اللي أنا مش هرد عليهم، لأن أنا دخلي الوحيد الشغلانة دي.

وأوضحت الفنانة منة فضالي أن الكثير من زملائها المشاركين في الفيلم تعرضوا للتهديدات من قبل هذا المخرج، قائلة: في ناس كثيرة معايا تعرضوا للإهانات والبلطجة واتغير المنتج الفني، وطلب مني يجيلي البيت وجالي مع منتج اسمه حاتم فاروق، وقالولي معلش هنستأنف التصوير مرة أخرى، وخلوني اعتذرت عن عمل في لبنان.

وأشارت الفنانة منة فضالي إلى أن مخرج العمل استغنى عن جميع أبطاله، وأجّر أحد البلطجية للتصدي لكل من يطالب بأجره، متابعة: اللي بيجي يطلب فلوسه بيضربه.. جايب له بلطجي وبيحبسه في الأوضة، وباعت للمنتج الفني الجديد تهديدات وأي حد هيطلب منه فلوسه.. إحنا مُعرضين للهجوم على بيوتنا في أي وقت، حتى بتاع البوفيه ليه 2500 جنيه.. راح طلبهم وحبسوه في أوضة والبلطجي دخل ضربه، وأنا قدمت شكوى لنقابة المهن التمثيلية.