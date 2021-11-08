أحمد خليل يعود للمستشفى بعد تدهور حالته بسبب “كورونا”: “مش قادر اتكلم”

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض الفنان أحمد خليل لتدهور كبير في حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، وجرى نقله إلى المستشفى للخضوع لبروتوكول العلاج، ووضعه تحت إشراف طبي خاص.

وقال الفنان أحمد خليل في تصريحات صحفية، «أنا تعبان وعندي كورونا، كنت في المستشفي وخرجت منه من كام يوم، بس تعبت تاني جدا، ورايح حالا للمستشفى، علشان الأعراض بتزيد عليا، وحاسس بتعب ومش قادر أتكلم».

يذكر أن الفنان أحمد خليل كان قد كشف منذ أيام عن إصابته بفيروس كورونا وخضوعه لبروتوكول العلاج.

ويعرض الآن للفنان أحمد خليل حكاية «حكايتي مع الزمان»، إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، التى يشارك فيها بجانب ميرفت أمين وأحمد جمال سعيد ورضوى جودة وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج أحمد حسن.

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