مدحت شلبي عن شكوى “الزملكاوية” من تعليق مباراة القمة: “أنا مش موظف وقولت هلعلع اللي يجيب جون”

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه المعلق ومقدم البرامج الرياضية مدحت شلبي دعوة إلى جمهور الزمالك بإعادة مشاهدة مباراة القمة 123 التي خسرها الفارس الأبيض أمام الأهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، من أجل التأكيد على حيادته.

وقال مدحت شلبى في مداخلة إذاعية: «قبل مباراة القمة موقع سجل معايا فقولت نصاً أنا ياجماعة هسيط الفرقة اللى هتجيب جول عشان لازم أمتع المشاهد صوتياً، يعنى مش مشكلتى أن الأهلى هو اللى سجل أكثر».

وأضاف مدحت شلبى: «أطالب جمهور الزمالك بمشاهدة المباراة مرة أخرى، أنا قلت هلعلع الفرقة اللى هتجيب جول عشان جمهورها يتبسط، أنا مش موظف بيعمل شغله ويروح، أنا لازم أعمل متعة صوتية للمشاهد».

وتابع: «قلت في المباراة كل الطرق تؤدى لمرمى أبوجبل وهذا حقيقى فعلا مش تقليل من الزمالك، الحارس تعرض لكم هجمات غير طبيعى، وفى عز سيطرة الأهلى قلت الزمالك فريق عظيم ولسه فاضل جولات كتير في الدورى والشاطر اللى هيضحك في الآخر، وقلت لو في وقت زيادة الزمالك يقدر يتعادل».

وواصل شلبي تصريحاته: «اسمعوا يازملكاوية تعليقى على أهداف الزمالك، قلت مثلا على هدف مصطفى فتحى لا الشناوى ولا عشرة زى الشناوى يعرفوا يطلعوا الجول ده، مع أن الشناوى ده حارس أسطورى وهو ثانى أفضل حارس في تاريخ مصر بعد الحضرى».

وأكمل مدحت شلبى: «نيجى بقى لتعليقى على تألق على معلول، وهفكركم أنا من كام شهر قلت نفس الجملة لما على معلول عمل هدف لعمرو السولية في ماتش أنتو كلكوا عارفينه، وقلت وقتها معلول حط الزغلول يعنى قديمة مش جديدة».

واختتم: «أنا راجل محترم وعمرى ما أقول تعليقات سيئة، إنما البنى آدم سيئ الظن هيفهم كلامى بطريقة سيئة، وعشان النتيجة طلعت خمسة الناس بتدور على أي غلطة، وهقولكو قصة الزغلول، زمان وأنا صغير كنا بنلعب في الشارع وكان بيلعب معانا واحد بيربى حمام زاجل غالى أوى ولما كان حد فينا يجيب جول كنا نقوله خد الزغلول».

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