رفع دعوى قضائية ضد ترافيس سكوت بعد وفاة 8 أشخاص في حفله (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت مصادر في جهات أمنية أنه تم رفع دعوى قضائية ضد ترافيس سكوت والشركات المنظمة لمهرجان “أستروورلد – Astroworld” في أعقاب المأساة التي نجم عنها ثمانية قتلى وعشرات الجرحى في هيوستن ليلة الجمعة.

أفادت المصادر أن أحد الحاضرين، الذي أصيب خلال المهرجان، قام برفع دعوى قضائية ضد مغني الراب والمنتج ترافيس سكوت، الذي كان منظمًا لمهرجان أستروورلد، وكذلك شركة الترفيه Live Nation، والشركة المروجة للحفل Scoremore، وغيرهم من المشاركين في الحدث، وفقًا للتقارير التي حصلت عليها شبكة CNN، وبحسب الدعوى المرفوعة في مقاطعة هاريس بولاية تكساس، فإن المدعي مانويل سوزا تعرض لإصابات جسدية خطيرة عندما أطاح به الحشد غير المنضبط في الحفلة الموسيقية.

وجاء في حيثيات الدعوى أن المتهمين فشلوا في التخطيط للمهرجان وإدارته بشكل سليم بطريقة آمنة، بدلاً من ذلك، تجاهلوا عمدًا المخاطر الشديدة لإلحاق الأذى بجمهور الحفلات الموسيقية، وفي بعض الحالات شجعوا وحرضوا على السلوكيات الخطيرة، حيث تسبب إهمالهم الجسيم في إصابة المدعي بجروح خطيرة، وبحسب ما ورد في تقرير الدعوى، من المقرر إجراء المحاكمة أمام هيئة قضائية لتحديد المبلغ الدقيق للتعويضات، لكن المدعي يسعى للحصول على تعويض نقدي يزيد عن مليون دولار.

فيما يتعلق بآخر مستجدات الحادث، أفادت التحقيقات أن ترافيس سكوت صعد على المسرح بعد الساعة 9 مساءًا بقليل، وقال المسؤولون إنهم علموا بتدفق الحشود في وقت مبكر أثناء فقرته الغنائية، وتلقوا التقارير الأولى عن الإصابات حوالي الساعة 9:30 مساءًا، لكن لم تثبت التحقيقات عما إذا كان ترافيس سكوت على علم بظروف الحشد في ذلك الوقت، لكنه استمر في الغناء حتى حوالي الساعة 10:10 مساءًا، أي بعد حوالي 40 دقيقة من تقديم التقارير الأولى عن الإصابات للمسؤولين، وما يزيد قليلاً عن 30 دقيقة بعد إعلان المسؤولين أن الحفل نجم عنه خسائر جماعية في الأرواح، وفقًا للتصريحات التي أُعلنت في مؤتمر صحفي صباح السبت.

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