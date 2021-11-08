أمل رزق تكشف تطورات حالة ابنتها بعد خروجها من غرفة العمليات (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة أمل رزق، تطورات الحالة الصحية لابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت، بعد خضوعها لعملية جراحية اليوم الاثنين، في أحد مستشفيات القاهرة الكبرى.

ونشرت أمل رزق، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، صورة ابنتها لمى كتكت، على سرير أحد المستشفيات، معلقةً: ألف حمد وشكر لله وألف شكر لكل حبايبي اللي كلموني وبعتو لي يطمئنوا على لمى وبعتذر لعدم الرد، لأني طول وقت العملية كنت بدعي بس والحمد لله خرجت بالسلامة، والله مش عارفه أشكركم إزاي.

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أمل رزق تطلب الدعاء لابنتها

طلبت الفنانة أمل رزق الدعاء لابنتها لمى كتكت بالشفاء، حيث تستعد لدخول عرفة العمليات بعد ساعتين.

ونشرت أمل صورة لابنتها الفنانة الشابة لمى وهي نائمة على سرير المستشفى، وعلقت على الصورة وكتبت: “اللهم إنى لا أسألك رد القضاء ولكن أسال اللطف فيه بنت عمرى داخله العمليات بعد ساعتين اكرمنا يارب”.

يذكر أن لمى كتكت شاركت في السباق الرمضاني السابق بمسلسلي “حرب أهلية” مع النجمة يسرا، كذلك “ملوك الجدعنة” مع عمرو سعد ومصطفى شعبان.

كما انتهى لمى مؤخرًا من تصوير فيلم “تماسيح النيل” مع المخرج سامح عبدالعزيز.