أكلت الجو منها .. شقيقة نرمين الفقي تختطف الأنظار في أول ظهور لها والجمهور في ذهول : أحلى منها بكثير !! .. شاهد

الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الأيام والأسابيع القليلة الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المتألقة نرمين الفقي، وذلك برفقة فتاة أخرى زعموا أنها اختها الصغرى.

وبحسب ما جاء في الصورة التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت نرمين الفقي برفقة الفتاة التي قال النشطاء أنها شقيقتها الصغرى.

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ولم يتسنى التأكد من حقيقة الصورة، وذلك نظرًا لحرص الفنانة المتألقة نرمين الفقي إبعاد أسرتها وحياتها الخاصة عن دائرة الضوء، إلا أن الصورة لاقت إعجاب الكثير من النشطاء.

وجاءت عليقات الجمهور كالتالي: «طلعت احلى منها»، «فولة واتقسمت نصين… تحس إنهم توأم»، وقال ىخر: «بجد يا جماعة دي اختها؟ , وقال آخر : دي أحلى منه بكتير».

وتشارك الفنانة المتألقة نرمين الفقي في مسلسل «النمر» برفقة الفنان محمد إمام والفنانة هنا الزاهد ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد , أحمد خالد صالح من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل، قد كشفت عن البوستر الرسمي للمسلسل، الذى ظهر محمد إمام من خلاله ملثماً بشكل مميز، ووراءه دراجة بخارية، مما يدل على الإثارة والتشويق في أحداث المسلسل، الذى يعد من أهم مسلسلات الموسم الدرامى المقبل.