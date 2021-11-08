وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع مسئولي وممثلي الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع مسئولي وممثلي الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر والمقرر إقامتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك لمراجعة اللمسات النهائية والاستعدادات التي يتم التجهيز لها .

حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي ومساعدي الوزير لكل من المشروعات، والشئون الفنية، ومستشار الوزير للعرض المتحفي.

وبدأ الاجتماع بقيام الشركة المنفذة باستعراض، من خلال عرض تقديمي مصور، اخر تصميمات العروض الفنية التي سيتم تقديمها، وأعمال الديكورات، والعناصر الفنية، والمواد الدعائية التي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الأزياء التي سيرتديها المشاركون في الفعالية و كلمات الأغاني والموسيقي المصاحبة لها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات الأعمال و الموقف التنفيذي للاحتفالية ككل لإخراجها بالمظهر الحضاري الذي يليق باسم مصر وتاريخها وحضارتها العريقة، وليتم في هذا اليوم إلقاء الضوء على محافظة الاقصر والتي ستكون محط أنظار العالم أجمع، بالاضافة الى ابراز المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وخاصة في ظل انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع طريق المواكب الكبرى المعروف بـ "طريق الكباش".