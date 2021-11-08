“خطأ من ممرضة”.. ابنة سهير البابلي تكشف سبب تدهور حالة والدتها ودخولها العناية المركزة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت نيفين ابنة الفنانة الكبير سهير البابلي، سبب تدهور حالة والدتها مؤخرًا ودخولها العناية المركزة.

كما نفت نيفين ما تردد بشأن إجراء والدتها عملية بالقلب وإصابتها بفيروس كورونا قبل دخولها المستشفى.

وقال نيفين التي ترافق والدتها الاَن بالمستشفى، سبب دخولها والدتها المستشفى وتدهور حالتها، وقالت في تصريحات صحفية: “لم أكن أرغب في الإعلان عن الأسباب التي أدت إلى تدهور حالة والدتي بهذا الشكل، بعد أن كانت بصحة جيدة وتعيش حياتها بشكل طبيعي، ولكن بعد الشائعات التي ترددت خلال الفترة الأخيرة، والتي لا تمت للواقع بصلة عن أنها أصيبت بكورونا وأنها خضعت لعملية جراحية في القلب وغيرها من الأقاويل السخيفة التي سببت حالة من الذعر والقلق من جانب الأهل والأصدقاء والمقربين، وحتى جمهورها العريض على مستوى الوطن العربي كله، البد أن أصرح بكافة التفاصيل التي حدثت قبل دخول والدتي المستشفى حتى يعلم الجميع الأسباب والحالة الصحية الحقيقية لوالدتي”.

وفسرت قائلة: “كان هناك ممرضة ترافق والدتي في منزلها وهي المسؤولة عن رعايتها وإعطائها الأدوية الخاصة بها في مواعيدها، ولأن والدتي سهير البابلي تعاني من مرض السكري فهي تأخذ جرعة أنسولين يوميا بعد تناول وجبة الأفطار، ولكن الممرضة في هذا اليوم أعطتها الحقنة قبل تناولها الأفطار، مما أدى إلى هبوط في نسبة السكري في

جسمها وتدهور حالتها الصحية، والحمد لله أننا نقلناها إلى المستشفى قبل تفاقم الأمر أكثر من ذلك”.

واستكملت حديثها قائلة: “لم أتخذ أى إجراءات قانونية ضد الممرضة لأنها في النهاية لم تتعمد الأمر، بالرغم من أنه خطأ جسيم منها، ولكنني تركت الأمر لله، وكل ما أتمناة هو الدعاء لوالدتي بالخروج من تلك الأزمة الصحية، حيث إنها في حالة حرجة منذ أن دخلت المستشفى، وتعاني من تفاقم الماء على الرئة، ويحاول الأطباء سحبها ولكنها تتكون من جديد في كل مرة”.

وعن الزيارة الخاصة بها، قالت: “حاليا لم يدخل أحد لزيارتها سوى الأقارب من الدرجة الأولى فقط، حيث إن حالتها الصحية لا تسمح باستقبال أعداد كبيرة خصوصا أنها بالعناية المركزة”

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