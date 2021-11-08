حكاية أجمل وأشهر نجمة اغراء مصرية هزت عرش الزعيم و رفضت العمل مع عادل مام ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في واقعة غير متوقعة تبدأ تفاصيلها عندما حدث ذلك أثناء مشاركتها في إحدى اللقاءات التي أقيمت على شرف حضور معرض الكتاب الدولي في القاهرة في دورته الـ51.

وحينها روت العديد من القصص لكنها بدأت تتدارك حكاية أخرى وبدا أنها تتذكرها أكثر من غيرها من الحكايات. حيث استعرضت الفنانة القديرة "لبلبة" أهم الخطوات الكبيرة في مشوارها الفني، وعلاقتها بالزعيم عادل إمام.

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لبلبة مدحت، وطال المدح، في حق علاقتها بالنجم الكبير عادل إمام، وصرحت: "أنا أعتبر "عادل إمام" توءمي الفني، وأفلامي الناجحة كلها كانت معه. وهو إنسان حنون، وتعلمت منه الكثير والكثير في الحياة، وأصبح في منتهى النشوة عندما أجلس معه، وهو شديد التنظيم في كل مناحي حياته، ولا أذكر أن كوَّن أو ربى عنده مشاعر غيرة فنية تجاه أي شخص مهما كان. وظل دائمًا ينصحني بما علي فعله، أتمنى أن أراه ناجحًا بي أو من غيري".

وباحت لبلبة عن قصة مشهد جريء لم توافق عليه الفنانة "ميرفت أمين" فكان سببًا في أن تتسلم لبلبة الدور بدلًا منها، حيث صرَّحت: "ذات يوم طلبني القائمون على العمل لبطولة فيلم "خلي بالك من جيرانك" مع الزعيم عادل إمام، ثم قرأت السيناريو ومثلتُ الفيلم الذي أحبه حتى الآن ونجح نجاحًا ساحقًا، ولكنني اكتشفت بعد ذلك إن هذا الدور كان معروضًا على النجمة "ميرفت أمين" وهي لم توافق عليه بسبب مشهد كان يجب أن تلبس فيه ملابس نوم، وذلك الرفض لأنها كانت قد تزوجت وقتها من الفنان الكبير حسين فهمي".

واستكملت لبلبة الحديث بعدها عن علاقتها بالزعيم موضحة: "مثلتُ مع "عادل" فيلمًا كان بالأبيض والأسود، ولم أتعامل معه سوى في مشهد واحد، ولكن الجميع قال إن هناك كيمياء خاصة بيننا بسبب ذلك المشهد".

وتابعت: "مثلت مع عادل أفلامًا عديدة ناجحة مثل "احترس من الخط - خلي بالك من جيرانك"، حتى توقفنا لفترة طويلة، ثم بدأ "عادل" في تغيير شكل أسينماه بشكل عام، وذات مرة اجتمعنا في مكان عام، ثم مال عليَ وقال: امتلأ جسدك، اخضعي لحِمية تخسيس لأنني أريدك في فيلمي القادم (عريس من جهة أمنية).

يذكر أن إدارة معرض الكتاب، قامت بتكريم الفنانة لبلبة بدرع تكريمي عن مشوارها الفني، وعبرت عن سعادتها بهذا التكريم قائلة: " أنا سعيد بوجودي وسطكم، وحبكم لي يظهر من خلال مقابلتكم.. دام الود بيننا" ثم اندلع الحفل وبدأت الفنانة تتمايل وترقص على أنغام أغنية "ميال" للفنان عمرو دياب، وسط حلقة تصفيق وبهجة كبيرة.