نشرت الفنانة مي سليم مقطع فيديو برومو مسرحية “اللمبي في الجاهلية” والتي يعرض يوم الأربعاء المقبل في السعودية ضمن احتفالات موسم الرياض. وتظهر في البرومو مي سليم مع الفنان محمد سعد وهو يتعزل فيها في مشهد رومانسي بينهما بأجواء عصر الجاهلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد..مي سليم تطرح برومو مسرحية اللمبي في الجاهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.