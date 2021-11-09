عمرو أديب يهاجم النادي الأهلي بسبب تهنئة أبو تريكة بعيد ميلاده ويتوعد بتقديم بلاغ للنائب العام

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجم الإعلامي عمرو أديب صفحة النادي الأهلي الرسمية عبر فيسبوك، لتهنئة اللاعب السابق للنادي محمد أبو تريكة بعيد ميلاده أمس.
وقال أديب عبر برنامجه الحكاية مساء اليوم الاثنين: أنا مش ضد تهنئة تريكة نهائي، بس تريكة كان بيزور أهالي الإرهابيين وعمره ما كتب عزاء لضابط شرطة توفى على أيدي الإرهابيين.
وتابع عمرو أديب: لازم النادي الأهلي يطلع بيان يقول ليه هنأ تريكة.. أنا مش بلعبها أهلي وزمالك، أنا بتكلم عن البلد وأمن البلد، دا فاقد لحسن السمعة دا كلام المحكمة مش كلامي.. وأنا ببلغ النائب العام ضد صفحة الأهلي لتكريمه لأبو تريكة.
وأكمل أديب: أبو تريكة مدرج على قوائم الإرهاب ولا يجوز للنادي الأهلي تهنئته بعيد ميلاده، حاجة من اتنين إما النادي الأهلي قد قرر أن يتخطى القانون وأحكام القضاء أو أن النادي الأهلي أصبح فوق الجميع.
وأكمل: أبو تريكة وفقًا لقرار المحكمة هو شخص فاقد لحسن السمعة والسيرة، مضيفًا: ده مش قلة أدب مني ده قرار محكمة.. أبو تريكة أحسن لاعب في مصر تحت أمرك لكن لما يجي الأهلي وهو مؤسسة تربوية ممولة من الحكومة، طب ليه وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكورة لم تقدم التهنئة للماجيكو؟
وحرص النادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد لاعب فريق الكرة الأول المعتزل محمد أبو تريكة، إذ يكمل الماجيكو اليوم السابع من نوفمبر، عامه الثالث والأربعين.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر معايدة لنجم الفريق المعتزل.
وتمنى الحساب الرسمي للأهلي لـ أبوتريكة عيد ميلاد سعيد، قائلًا: نحتفل اليوم بعيد ميلاد أمير القلوب محمد محمد محمد أبو تريكة نتمنى لك عيد ميلاد سعيد.
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