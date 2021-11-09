محمد سعد يغازل مي سليم بالفصحى في إعلان “اللمبي في الجاهلية” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مي سليم متابعي حسابها في إنستجرام الإعلان الدعائي للمسرحية الكوميدية “اللمبي في الجاهلية”، من بطولة النجم محمد سعد، والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.
ويظهر محمد سعد في الإعلان وهو يغازل مي سليم ويقدم لها الورود، في حوار يدور بالفصحى، وفي لقطات أخرى يظهر وهو يتشاور مع أبطال المسرحية.
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A post shared by Mai Selim (@maiselim)
وتدور قصة المسرحية حول محاولة “اللمبي” الارتباط بالأميرة “كروانة”، التي ترفض الارتباط به رفضا باتا، مما يدفعه للجوء إلى السحر، فتنقلب حياته رأسا على عقب، وتحدث العديد من المواقف الفكاهية.
المسرحية من بطولة محمد سعد، مي سليم، ويزو، سامي مغاوري، منير مكرم، وتعرض على مسرح بكر الشدي في منطقة البوليفارد، في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري.
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