أول تعليق من حسن شاكوش عن منعه نهائيًا من الغناء

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف مؤدي المهرجانات عن خططه للعمل بعد قرار نقابة الموسيقيين بمنعه من الغناء نهائيًا حيث أوضح أنه لم يسمع بتصريحات هاني شاكر

قال شاكوش في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة MBC مصر “ناس قالولي قرار هاني شاكر أنا مشفتوش ومسمعتوش، هو يقول اللي هو عايزه، أنا مليش شغلانة تانية ده أكل عيشي والفن اللي بقدمه لجمهوري والملايين اللي بتسمعني أنا مليش شغلانة تانية”

وردًا عن سؤال حول تقديمه أغاني تحتوي على ألفاظ إباحية قال “هي المشكلة كانت مع رضا البحراوي بس ودي مشكلة راحت لحالها ورضا نزل الشغل ودي أول مشكلة ليا”

وأضاف “لا أنا كان عندي حفلات برة مصر في الإمارات ولسة راجع من تونس وعندي حفلات تانية برة مصر ومشتغلتش في مصر أنا محترم قرار النقابة وملتزم بجدول حفلات بره مصر”

وتابع “أنا قلت الفترة الجاية رضا هيشتغل وهاخد إجراء اقعد معاهم ونتكلم لأن دي أول غلطة ليا وبتصل بكذا حد في النقابة علشان نحل بس هما محدش رد عليا بمعلومات كافية وأنا عايز ارجع اشتغل في بلدي مينفعش أبقى بشتغل بره مصر”

واختتم كلامه قائلًا “لما أكون موقوف في بلدي بيبقي الواحد ملوش نفس للشغل ولا عمل أغاني بس أنا الفترة دي بسجل أغاني وانزلها الفترة الجاية على اليوتيوب، ما أنا مش هقعد في البيت لا بسجل أغاني ولا بنزل شغل”.

وكان الفنان هاني شاكر قد أعلن في تصريحات لأحد البرامج أن النقابة لن تصرح نهائيًا لحسن شاكوش، وأنه سيذهب بدون رجعة.

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