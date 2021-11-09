الإعلامية إيمان عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتدخل المستشفى (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الإعلامية إيمان عز الدين، مقدمة برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، لوعكة صحية مفاجئة، دخلت على إثرها المستشفى، بسبب ارتفاع ضغط الدم.

ونشرت إيمان عز الدين صورًا لها من داخل المستشفى على حسابها الشخصي بـ فيسبوك، وعلقت قائلة: قدر الله وما شاء فعل القاتل الصامت ضغط عالي فجأة 180/90، تلات ساعات في المستشفى للسيطرة عليه، دعواتكم.

وفي وقت سابق، قالت الإعلامية إيمان عز الدين، مقدمة برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سي بي سي إن إدمان مواقع التواصل الاجتماعى تكون مسألة اختيارية للإنسان، موضحة أنه فى الماضى كنا نختار أن ننعزل في غرفنا ولكن الآن أصبحنا ننعزل مع فيسبوك.

وأضافت الإعلامية إيمان عز الدين، خلال البرنامج، أننا في السوشيال ميديا نهتم بإبراز الخروج والملابس والسيارات والأولاد، وكل منا يتعمدأن يظهر الشئ الذى يراه أفضل شيء لديه، متابعة: الناس ليست حياتها كلها سعيدة كما يظهر على مواقع السوشيال ميديا.