ابنة الفنانة نادية شكري عن شائعة وفاتها: “ربنا يحرق قلوبكم زي ما بتحرقوا قلوب الناس”

ابو ظبي - احمد الجزار - نفت رشا سامي العدل، ابنة الفنانة الكبيرة نادية شكري، الشائعات التي تم تداولها الساعات الماضية عن وفاة والدتها.

ونشرت رشا سامي العدل نموذجًا لأحد الأخبار الكاذبة عبر صفحتها على “فيسبوك”، وكتبت قائلة: “كان عندي حق، أنا ولا قلت أمي عيانة ليه ولا حد فينا يستاهل الوجع.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان وإنسانة وراء الخبر ده وشبيهه في جوجل أو على يوتيوب.. ربنا يحرق قلبكم زي ما بتحرقوا قلوب الناس، اللهم أنت حسبي ونعم الوكيل منكم لله.. ٤ أيام كمان!!! موتوا أمي وهي بفضل الله عايشة وبتتنفس، ولو سمعتوا الريبورتاج تعرفوا قد إيه مهين وزبالة وحقير زي اللي عمله كده”.

وتعرضت الفنانة نادية شكري لوعكة صحية في وقت سابق نقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة، وكتبت ابنتها رشا سامي العدل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “رجاء من كل الناس اللي بتحبني أو حتى مش بتحبني ادعو لأمي أنا ماليش غيرها في الدنيا دي من بعد بابا الله يرحمه.. يا رب يا رب يا رب قوم أمي بالسلامة وعديها على خير”.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل المرض الذي تعاني منه الفنانة نادية شكرى حتى الآن.

وكانت الفنانة نادية شكري بطلة مسرحية “العيال كبرت” قالت: إن زوجها الفنان الراحل سامي العدل طلب منها أن يحضر عرضًا مسرحيًّا لها لأول مرة في حياته وهو عرض “أنا الرئيس”.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “معكم” تقديم الإعلامية منى الشاذلي: “قال لي ممكن تعزميني في أنا الرئيس اعملي حسابك أني جاي، وفضل يزن عليا وأنا كنت مستغربة جدًا وكأنه كان عارف أنه هيمشي ويسبنا”.

وذكرت أنه حضر العرض وجلس في الصف الأول، وصفق لها بشدة قائلًا: “برافو يا نادية كانت فين الحنية دي من زمان وموتني من الضحك”، مؤكدة أنه صمم على حضور العرض في تلك الليلة قبل رحيله رغم ظروف مرضه.

وقالت نادية شكري بطلة مسرحية العيال كبرت، إن الفنان سعيد صالح كان دائمًا يدبّر لها “المقالب”.

وأضافت خلال لقائها في برنامج معكم تقديم الإعلامية منى الشاذلي على فضائية “سي بي سي”: سعيد ضربني مرة ضمن أحداث المسرحية، كان المشهد بيخبط فيه بالعصاية علشان أعمى، وضربني ضربة في مرة والله عيطت من الألم بره المسرح، وقعد يقول لي حقك عليه مقصدتش”.

جدير بالذكر، أن الفنانة نادية شكرى شاركت كذلك فى عدة أدوار سينمائية وتليفزيونية، ومما قدمته للسينما أفلام: “امرأة بلا قيد، مدينة الصمت، للحب قصة أخيرة”.

وقدمت للتليفزيون مسلسلات: “صاحب الجلالة الحب، وساكن قصادي، والوتد”.. ومن أهم أعمالها المسرحيةِ المسرحيةُ الشهيرة “العيال كبرت”.

اقرأ أيضا

نقل نادية شكري بطلة “العيال كبرت” للمستشفى بعد تدهور حالتها وابنتها تطلب الدعاء

تدهور الحالة الصحية لـ نادية شكري بطلة مسرحية “العيال كبرت” وابنتها تطلب الدعاء