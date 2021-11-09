أجمل فنانة عربية «حملت دون زواج» والوسط الفني في صدمة .. لن تصدق كيف حدث ذلك | تفاصيل مثيرة؟

الرياض - محمد الاطلسي -

أن تقع فتاة في علاقة محرمة أمرًا كثيرًا ما نسمع عنه في الحوادث والوقائع التي تمر في مجتماعتنا لكن دائمًا ما تكون الفتاة على خشية من انفضاح أمرها، لكن حينما يصل الأمر أن تكشف هي عن نفسها كما فعلت الفنانة عائشة عطية فهذا ما أثار استنكار الجمهور .

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واعترفت الممثلة التونسية عائشة عطية في وقت سابق بحملها دون زواج، كاشفة عن تفاصيل علاقتها بالشخص الذي أحبته ووقعت في الخطيئة معه، بجرأة شديدة.

جمهور ووراد الوشيال ميديا استنكر جرأة الممثلة التونسية، في حوراها وكأنما فعلت شيئًا عاديًا دون خشية من نظرة المجتمع أو الاعتراف بخطأها وكأنها تنتظر من يدعمها أو يقف بجانبها.

تعليقات الجمهور على تويتر وجاءت تعليقات الجمهور على موقع "تويتر" كالتالي: "هل نحن في تونس وفي وضعنا الحالي ناقصين عايشة عطية تحبل في الحرام؟"، "للاسف هذا حال المجتمعات العربية كلها ضاعت الأخلاق".

وعلق آخرون كالتالي: "أكثر كلمة استفزتني في حكاية عايشة عطية هي "صغير في الحرام" اللي تنم على انعدام انسانية لا حدود لها يا اتعس أمة أخرجت للناس"، "للدرجة دي أخلاق المجتمع باظت".

عائشة تسرد حكايتها المثيرة للجدل

عائشة لم تكتف بسرد حكايتها بل نشرت صورتها وهي حامل عبر حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلقة: ''أنا في الشهر الرابع وحكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلى، وإن شاء الله عندى طرف أمل متصيرش بعدي''.

وواصلت عائشة في سرد حكايتها، حيث كتبت: ''أنا حبيت راجل وعدنى بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفي أنا، وحبلت منه أما مشا وخلاني محبنيش".

تابعت عائشة:" ومنعرفش بش يعترف ببنتى ولا لأ، بالقانون أكيد بش أكون بوها، أما قدام الناس؟؟؟ وقدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني ولا بش يرحم بنتي''.

واستكملت: ''إلى عملته أنا غلط، أما متحكموش عليا، ولا على طفلة اغتصبوها ولا على صغير جا فى "الحرام"، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر''.

من هي عائشة عطية تبلغ عائشة من العمر 29 عامًا فهي من مواليد شهر 8 فبراير عام 1991، وهي ممثلة ومغنية تونسية، اشتهرت في المجتمع التونسي بدور نجلاء في المسلسل "ناعورة الهواء".

وشاركت عائشة في السينما بثلاث أفلام هي فيلم "أنا عائشة"، وهو فيلم قصير عام 2016، كما شاركت في الفيلم المصري "بسلامتو" 2017، والفيلم الجزائري "العربي بن المهدي".

بالدخول على حساب عائشة عبر موقع "إنستجرام" الذي يحوي أكثر من 2 مليون متابع، يتبن جرأة عائشة من خلال صورها التي تشاركها متابعيها والتي ترتدي فيها ملابس مكشوفة بشكل كبير.