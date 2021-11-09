اكتشاف خطأ فادح في مسلسل « ملوك الجدعنة» لم يركز عليه أحد .. شاهد الصورة

الرياض - محمد الاطلسي - بعد أشهر عرضه فقد تم اكتشاف خطأ فادح حيث شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي خطأ كبير في أحد المشاهد أثار سخرية الجمهور.

وظهرفي الحلقة الأولى من المسلسل أمين شرطة برتبة ممتاز أول بشارة على الكتف تحتوي على 4 شرائط بدلا من 3.

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وبالعودة لرتب أمناء الشرطة نجد أن رتبة ممتاز أول تحتوي على 3 شرائط فقط وليس 4، ولا توجد رتبة في أمناء الشرطة تحتوي على 4 شرائط.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب ويتربص بهما شخص عدو لهما ويدخلان معه في صراع.

يذكر أن مسلسل "ملوك الجدعنة" سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى، يشارك في بطولته مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل إلى جانب الفنانين الراحلين يوسف شعبان ودلال عبد العزيز.