لعنة «علوان البكري» في مسلسل « ذئاب الجبل » قتلت أشهر فنانين ورفض البقية الدور خوفاً على حياتهم!

الرياض - محمد الاطلسي - ربما لا يعرف الكثيرون من محبي الفنانان عبد الله غيث وصلاح قابيل، أن لعنة تجسيدهما لدور "علوان البكري" في مسلسل "ذئاب الجبل"، كانت سببا في رحيلهم عن عالمنا.

على الرغم من مرور 28 عاما على إنتاج مسلسل «ذئاب الجبل» لا يعرف الكثير من المشاهدين أن الفنان الراحل صلاح قابيل كان أحد أبطاله.

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صلاح قابيل كان صاحب شخصية «علوان البكري» التي جسدها بعد ذلك الفنان الراحل عبدالله غيث، حيث توفي «قابيل» قبل استكمال دوره، وجاء بعده «غيث» الذي توفي أيضا قبل تصوير كل مشاهده، وكأن شخصية «علوان البكري» كانت بمثابة اللعنة على الفنانين الراحلين.

ففي بداية العمل، كان مرشح لهذا الدور الفنان الراحل صلاح قابيل، وبالفعل قام بتجسيد الشخصية، ولكن وافته المنية بعد تصوير 8 مشاهد فقط منه.

وتم إسناد الدور بعد ذلك إلى الراحل عبدالله غيث، وأعاد التصوير من البداية، ولكن شاءت الأقدار أن توافيه المنية أيضا قبل استكمال التصوير، فلم يجد المخرج حلا سوى أن يقتل «علوان البكري»، لتكون هذه هي نهايته الطبيعية.

وفاء مكي تتحدث عن كواليسها في ذئاب الجبل

«مسلسل الوفيات».. هكذا وصفت وفاء مكي العمل الدرامي بحسب ما تردد وقت تصويره، لافتة إلى أن دورها المقدم «مهجة» كان قصيرا نظير الظروف والأزمات التي تعرض لها «ذئاب الجبل» أبرزها وفاة كلا من الفنان صلاح قابيل ثم النجم الكبير عبدالله غيث أثناء التصوير.

وتابعت وفاء مكي: «لم يقبل أحد استكمال الدور ‏الذي كان من المفترض نهايته تختلف عن المذاع»، مؤكدة أن كان لها تكملة مع الفنان أحمد سلامة لكن بسبب رفض الممثلين استكماله أمامها جعلهم ‏مضطرين لإنهائه مبكرًا.

ومسلسل «ذئاب الجبل» من إخراج مجدي أبو عميرة، بطولة أحمد عبد العزيز، سماح أنور، شريف منير، محمد الدفراوي، حمدي غيث، رجاء حسين، وائل نور، ميرنا وليد، وعبدالله غيث.