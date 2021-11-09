فيلم Eternals يحقق أكبر افتتاحية في سوق السينما بكوريا خلال 2021

حظي فيلم مارفل الجديد Eternals بأكبر افتتاحية في سوق السينما الكورية الجنوبية خلال عام 2021، بعد عودة الحياة إليها مرة أخرى.
حقق فيلم Eternals إيرادات بلغت 14 مليون دولار خلال خمسة أيام، بعد عرضه في 2650 شاشة سينمائية.
افتتاحية الفيلم القوية في شباك التذاكر بكوريا الجنوبية رفعت إجمالي إيرادات السينما على مستوى البلاد.
تصدر فيلم ديزني ومارفل الجديد Eternals المثير للجدل البوكس أوفيس الأمريكي بعد يومين من طرحه رسميا في دور العرض عالميا ومحليا.
حصل الفيلم على مجموع إيرادات حول العالم وصل إلى حوالي 70 مليون دولار، فيما تصدر البوكس أوفيس الأمريكي بحوالي31 مليون دولار ومازالت أرقامه في ازدياد.
يتوقع خبراء صناعة السينما أن يحقق Eternals أو الأبديون حوالي 70 مليون دولار في دور العرض الأمريكية بنهاية الأسبوع الحالي، لينضم إلى زملائه السابقين من الأفلام التي حققت أرقام عالية في زمن الوباء.
ورغم إيراداته إلى أن فيلم Eternals نال تقييمات ومراجعات ضعيفة على المواقع المتخصصة، ولم تكن ردود فعل الجمهور عليه كما هو متوقعا، كعادة أفلام مارفل وديزني.
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