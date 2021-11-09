تركي آل الشيخ يروج لحفل أم كلثوم بموسم الرياض

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لحفل أم كلثوم داخل فعاليات البوليفارد بموسم الرياض، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

ونشر تركي آل الشيخ صورة لحفل أم كلثوم، وعلق عليها كاتبًا: “لأول مرة في الوطن العربي .. عرض مسرحي عن رحلة الست أم كلثوم في #بوليفارد_رياض_سيتي”.

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