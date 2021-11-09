اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يعقد مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر الجاري، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل إطلاق الدورة الافتتاحية.

ويقدم المؤتمر التفاصيل المتعلقة بالتظاهرة السينمائية الدولية، فيما يكشف الستار عن برنامج المهرجان والعروض الافتتاحية، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات السينمائية، المبادرات المجتمعية، والندوات وورش العمل، وذلك في بارك حياة بجدة، حي الحمراء الجنوبي.

ويهدف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إلى تعزيز التبادل بين الثقافات، وتقوية قطاع صناعة السينما السعودية والعربية، حيث تلعب المملكة العربية السعودية دورًا مهمّاً في عالم صناعة السينما الدولية من خلال تدشين حدث عالمي المستوى وتقديمه للجمهور من داخل وخارج المملكة. كما أعلن المهرجان أيضا عن عرضه مجموعة من الأفلام المختارة من المنطقة العربية بالإضافة الى مجموعة اٌختيرت بعناية من الأفلام الدولية التي رٌشحت لجوائز عالمية مشهورة من جميع أنحاء العالم. ويٌعتبر مهرجان البحر الأحمر فرصة حصرية للجمهور المحب للسينما، لمشاهدة مجموعة من الأفلام التي لا تتاح عادةً الفرصة لمشاهدتها.

أٌنشئ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ليصبح مهرجانًا سينمائيًا فعالاً وذو أهمية فاعلة على الساحة السينمائية الدولية، ليكون مهرجاناً سينمائياً رائداً على مستوى العالم العربي، كما يدعم المهرجان نمو ثقافة وإمكانيات المجتمع السينمائي المحلي من خلال تنمية المواهب المحلية والعربية وتعزيز المعرفة بصناعة السينما. يعد المهرجان أيضاً فرصة للشباب السعودي؛ لاكتشاف الثقافات العالمية من خلال تأثير صناعة السينما.