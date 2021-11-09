المخرج على بدرخان رئيسا شرفيا لمهرجان العودة بفلسطين في دورته الخامسة

قرر القائمون على مهرجان العودة السينمائي فى دورته الخامسة بفلسطين اختيار المخرج الكبير على بدرخان رئيسًا شرفيًا للدورة الجديدة للمهرجان .
وأكد على ذلك رئيس المهرجان المخرج "سعود مهنا"، أنه دائم التواصل مع على بدرخان، مؤكداً أن مواقفه ودعمه للسينما بوجه العام والفلسطنية بشكل خاص كانت دافع أساسي لاختياره رئيساً شرفياً .
وكان قد أقام المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز أول اجتماع للجنة قراءة السيناريوهات بالإدارة العامة للإنتاج بإشراف السيناريست مجدي الشحري.
ويرأس لجنة قراءة السيناريوهات المخرج الكبير علي بدرخان وعضوية كل من السيناريست الدكتور أشرف محمد ومهندس الديكور فوزي العوامري والمخرج سامي رافع والسيناريست محمود خليل.
يذكر أن المركز القومي للسينما يستقبل حاليآ السيناريوهات الجديدة لكل من الأفلام تسجيلية و الروائية القصيرة و التحريك و التجريبية لعرضها على لجنة القراءة لتنفيذها في خطة الإنتاج الجديدة للمركز القومي للسينما.
ومن المقرر أن يتم تقديم عدد خمس نسخ لكل سيناريو و تسليمهم بمقر الإدارة العامة للإنتاج بأستوديو الأهرام.
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