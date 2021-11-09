لن تصدق كيف أصبح شكل زوجة نور الشريف الرابعة في مسلسل «الحاج متولي» .. تجاعيد الشيخوخة تملأ وجهها وتغيرت تماماً - شاهد

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت الممثلة مونيا، الشهيرة بشخصية الزوجة الرابعة في المسلسل الشهير "عائلة الحاج متولي"، جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بسبب صورتها المتداولة والتي أظهرت التغير الكبير في ملامحها.

وحول الصورة المتداولة خرجت الفنانة المصرية مؤكدة أن الصورة نشرت من فيديو لصديقتها، مشيرة أن الصورة تم التلاعب بها لتبدو أكبر بالعمر.

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https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وقالت: "معظم أصحابي زعلوا للصورة جدا وأرسلوها لي وفي الحقيقة أنا لست مواليد 1969، أنا أصغر" مبينه أنها لا تهتم للشائعات، وذلك في تصريح لـموقع "القاهرة 24".

كما أضافت "أنا بحبني في كل سن وعارفة عمري وفخورة بي، وبالنسبة للصورة أخدوها من فيديو لصاحبتي دكتورة نسمة وأنا كنت عندها بشكلي الطبيعي لكن كنت آخذه أدوية للعلاج..".

تلاعب في الصورة

وتابعت: "أحب كل صورة ليا وأنا تعبانة أو سعيدة أو حزينة أو زي ما أكون لأني بحب حالاتي الطبيعية وبحب عمري وكل مراحله وطبعا ملعوب في شكل الصورة وواضح مقصود يخلوها شكلها مش حلو واللي ياكد كلامي أنهم حاطين صورتي بمكياج ومن عشرين سنة".

واختتمت: "أخيرا وبكل حب وسعادة بقول ياريت جميعنا ننظر في المرآة ونرى وجوهنا بدون تجميل وبعده ومن المؤكد سنرى فرق ويحترم كل منا في ذلك وأؤكد أن الجمال هو جمال الروح وأنا روحي حلوة وسعيدة لأن الصورة خلت كل الناس نفسهم أرد وأنا ردي أنا حلوة وبحبني في كل شكل والحمد لله وطبعا أنا عضو هيئة تدريس ولا زلت بمثل وبغني..".

الحاج متولي

يُشار إلى أن مسلسل "عائلة الحاج متولي" عُرض في الموسم الرمضاني في العام 2001، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الشاشة، منهم: نور الشريف وفادية عبد الغني وماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ومونيا ومصطفى شعبان وحسين الشربيني وميمي جمال ورجاء الجداوي وعايدة رياض ورانيا يوسف ومجدي كامل ونورهان وإنعام سالوسة وفاروق فلوكس، وحقق نجاحاً كبيراً.

كما يُذكر أن مونيا بدأت مسيرتها الفنية في عام 2001 وقدّمت إلى جانب مسلسل الحاج متولي أعمالاً أخرى منها: "النساء قادمون" و"مشوار امرأة" و"ألف ليلة وليلة" و"نادي القلوب الجريحة" و"الست أصيلة" و"زهور شتوية" و"الطريق إلى الحقيقة" و"اللؤلؤ المنثور" و"رحيق الفوراس" و"الفرار من الحب"، فضلاً عن مسرحيات منها، "عبور وانتصار" و"العيال تكسب" و"خرابيش".