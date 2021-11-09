صبا مبارك تخطف أنظار متابعيها عبر حسابها الشخصي إنستجرام

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها صورا من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور إنستجرام. و ظهرت صبا مبارك بإطلالة كاجوال جذابة مرتدية بلوزة كت باللون الأحمر و بنطلون جينز ، و علقت قائلة : مش محتاجة فلتر . أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مبارك تسريحة الشعر المنسدل ، حيث تركت خصلات شعرها علي كتفيها، كما أنها لم تتكلف بوضع الماكياج، ما عكس جمال ورقة ملامحها المميزة.

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