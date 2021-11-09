وصول جثمان أحمد خليل لـ مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وصل منذ قليل جثمان الفنان أحمد خليل لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداة صلاة الجنازة .
وشهد محيط مسجد الشرطة تواجد عدد من الأهل والاقارب .
توفى الفنان أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل إلا أنا.
وأكد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل بعد صلاه الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا أنا ”.
كشف مصدر من فريق عمل حكاية “حكايتي مع الزمان” التي تعد واحدة من حكايات مسلسل “ إلا أنا”، ويتم عرضها حالياً، عن مصير المشاهد المتبقية للفنان أحمد خليل بعد إصابته بكورونا.
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