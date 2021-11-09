“أنا تعبان ومش قادر أتكلم”.. اَخر كلمات أحمد خليل قبل رحيله بساعات

ابو ظبي - احمد الجزار - غيّب الموت الفنان أحمد خليل بعد صراع مع فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، حيث تدهورت حالته، أمس الأثنين، ما استلزم نقله إلى أحد المستشفيات للوقوف على تطورات حالته الصحية قبل أن تفيض روحه إلى بارئها هناك.

أنا تعبان مش قادر اتكلم

وقال الفنان أحمد خليل في تصريحات صحفية، «أنا تعبان وعندي كورونا، كنت في المستشفي وخرجت منه من كام يوم، بس تعبت تاني جدا، ورايح حالا للمستشفى، علشان الأعراض بتزيد عليا، وحاسس بتعب ومش قادر أتكلم».

إصابته أثناء تصوير “حكايتي مع الزمان”

لحظات أليمة وصعبة مر بها الفنان أحمد خليل قبل أن تصعد روحه إلى بارئها، خاصة أنَّه أصيب بفيروس كورونا في أثناء تصوير قصة «حكايتي مع الزمان» ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا»، حيث استدعت حالته نقله إلى المستشفى للوقوف علي تفاصيل الحالة، ولكنها سرعان ما تحسنت ليغادرها الفنان عائداً إلى منزله لاستكمال فترة العزل المنزلي.

ولم تمر ساعات على تحسن حالة الفنان أحمد خليل، لتداهمه أعراض «كوفيد – 19» من جديد بضراوة، حيث شعر بعدم القدرة علي الكلام وصعوبة في التنفس، لينصحه طبيبه المعالج بسرعة لتوجه إلى المستشفي كي يكون تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وبالفعل توجه إلى أحد المستشفيات القريبة من منزله، وتمّ وضعه على أجهزة التنفس قبل أن يتوفاه الله، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عامًا.