وزيرة الثقافة تنعى الفنان القدير أحمد خليل

عبد الدايم : الراحل احد أيقونات الفن المصري
نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان القدير أحمد خليل الذى غيبه الموت اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر عن عمر يناهز 80 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وقالت ان الراحل احد ايقونات الفن المصري ، ونجح فى تجسيد العديد من القضايا الاجتماعية خلال رحلته الفنية الطويلة ، وقدمت العزاء لاسرته واصدقاءه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .
يذكر ان الفنان القدير احمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ثم بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، تخرج عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، بعدها قدم ثلاثة أفلام ، ثم سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، عاد إلى العمل الدرامي المصري وقدم قرابة 300 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتلفزيون .
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