تعرف على سبب ابتعاد أحمد خليل عن الفن المصرى لـ سنوات طويلة

أستطاع الفنان الراحل أحمد خليل أن يحفر اسمه بحروف من نور فى تاريخ الفن المصرى، فقد جسد العديد من الأدوار الفنية سواء فى السينما أو المسرح أو التليفزيون بمزيج من الاحترافية الشديدة والتلقائية التى دخلت إلى قلوب المشاهدين .

أحمد خليل تغيب عن الدراما المصرية لسنوات طويلة منذ بداية عام 1974، وذلك بسبب موقف تعرض له كانت بمثابة “ القشة ” .

لم يروق إلى أحمد خليل طريقة التعامل مع الفنانين التى كانت قد سيطرت على الأعمال التليفزينة آنذاك - بحسب تصريحات تليفزيونية له - ، وكان أخرها حين تم تقديم طعام غير آمن من حيث طريقة التخزين له خلال أدائه أحد المشاهد وكان عبارة عن اكلة كباب .

وتابع أحمد خليل أنه حاول تناول الطعام خلال المشهد رغم أنه رأى أن طريقة تخزينه لم تكن آمنة، إلا أن مخرج العمل طلب منه أن يلتهم الطعام كاملاً ، وقد رفض ، وحين حاول المخرج التحدث مع جهة الإنتاج تم رفض تغير الطعام، مما جعل “ خليل ” يتخذ قراراً بعدم العمل فى التليفزيون مجددا.

وأضاف أحمد خليل، أنه فى تلك الفترة عرض عليه المشاركة فى أعمال تليفزيونية فى دول الخليج ووجد ان الأمر مناسباً ، ثم عاد الى التليفزيون بعد سنوات ، حيث تم تعديل طريقة التعامل مع الفنانين، وكان التليفزيون المصرى لديه رغبة فى الازدهار .

عين أحمد خليل معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل ب9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة)، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي). سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك.

عاد أحمد خليل إلى العمل الدرامي المصري من خلال مسلسل (الساقية تدور)، اشتهر خليل من مسلسل (هوانم جاردن سيتي)، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين).