رحل وزوجته الأولى تنازع الحياة في العناية المركزة.. قصة زواج وانفصال أحمد خليل وسهير البابلي

ابو ظبي - احمد الجزار - رحل صباح اليوم الفنان القدير أحمد خليل، متاثرًا بمضاعفات فيروس كورونا، الذي أصيب به

الأسبوع الماضي.

رحل خليل في الوقت الذي تنازع فيه زوجته الأولى الفنانة القدير سهير البابلي الحياة داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعد إصابتها بجلطة فضلا عن وجود مياه بالرئة.

وكان خليل كشف عن سبب طلاقه من الفنانة سهير البابلي بعد زواجا استمر لعامين، في أكثر من لقاء صحفي في السنوات الماضية.

قال خليل أثناء استضافته في برنامج “باب الخلق” الذي يقدمه محمود سعد، عام 2018، إنه كان السبب وراء الطلاق وهذا يرجع لتربيته الريفية.

وقال خليل: “تزوجت سهير البابلي في لحظة، حيث تقابلنا خلال تصويرنا أحد السهرات التلفزيونية، ففي البداية تعاملت معي بحدة وأنا لم أقبل هذا فنشبت مشادة بيننا، لكن الخناقة انتهت بالزواج مع انتهاء تصويرنا للعمل”.

أضاف: “انفصلنا بعد عامين توقف كلانا عن التمثيل خلالهما، فأنا كنت ممثل صغير وهي كانت نجمة كبيرة، وهذه القصة لم أستطع قبولها، فكنت دائمًا أريد أن أشعرها بأنني الرجل، وهذا كان خطأي، فأنا كنت شخص “وحش جدًا وماكنتش بضحك”.

تابع: “زواج الفنان والفنانة يوجد به العديد من الصعوبات، وأنا فلاح ولي خطوط حمراء كثيرة جدًا، وسهير البابلي سيدة عظيمة، لكن كان من المستحيل استمرار العلاقة، فتزوجنا في لحظة وانفصلنا ونحن أصدقاء جدًا”.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية “حكايتي مع الزمان” من مسلسل “إلا أنا” بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

بينما سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1935، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: “مدرسة المشاغبين”، و”شمشون وجليلة”، و”سليمان الحلبي”، و”نرجس”، و”ريا وسكينة”، و”على الرصيف”، و”نص أنا ونص أنت”، و”الدخول بالملابس الرسمية”، و”عطية الإرهابية”، وفي التلفزيون قدّمت أعمالا منها “عش المجانين”، و”بكيزة وزغلول”، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم “ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط”، وغيرها

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