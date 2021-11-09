مفاجأة غير متوقعة : السندريلا سعاد حسني كانت «حامل» مرتين وهذا ما حدث معها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تجذبنا الحياة الشخصية للفنانين والفنانات، وينتابنا الفضول تجاه معرفة معلومات عنهم، فدائماً الشخص البعيد أو من نتعامل معهم من وراء حاجز، شاشة التلفاز، يكونوا غامضين بالنسبة لنا.

ومن أكثر المعلومات التي يبحث عنها الجمهور ونخص الفنانين هي زواجهم وإنجابهم، فيريدون معرفة هل هذا الفنان أو هذه الفنانة متزوج أم لا، ومن هو شريك حياته؟، وهل لديه أبناء أم لا؟.

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واليوم نشبع لكم هذا الفضول تجاه سندريلا الشاشة سعاد حسني، زوزو، فهذه النجمة الجميلة لم تجذبنا فقط بمواهبها المتميزة والمتعددة، بل أيضًا بحياتها التي كانت دائماً غامضة، حتى وفاتها كانت لغز كبير.

زواج السندريلا

أشهر قصة حب شغلت الجمهور هي التي جمعت بين سعاد حسني وعبد الحليم حافظ، وكان يشغل بال الجميع حقيقة زواجهم، فهناك أنباء تفيد أنهم تزوجوا بالفعل، واستمر زواجهم خمس سنوات وانفصلا بسبب عدم رغبة العندليب في إشهار الزواج وأنباء أخرى تنفي هذا الخبر.

وغير ذلك فمن المؤكد أن سعاد حسني تزوجت 4 مرات، نعم 4 مرات، الأولى من المخرج صلاح كريم واستمر زواجهم عامين وانفصلا في عام 1968.

الزيجة الثانية كانت من المخرج علي بدرخان ابن المخرج أحمد بدرخان في عام 1970، واستمر زواجها منه لأكثر من عشرة سنوات، وانفصلت عنه عام 1981.

حملت سعاد حسني خلال العشر سنوات مرتين، إحداهما كانت خلال فيلم شفيقة ومتولي، وفي كل مرة لم يكتب لها الإنجاب.

لم يكمل حمل سعاد حسني في المرتين الثلاثة أشهر، وتعرضت للإجهاض بسبب إجهادها المستمر، فقد كانت ترفض أخذ إجازة وراحة من العمل كما طلب منها الأطباء، بل أنها وضعت نفسها تحت ضغط كبير.

فكانت زوزو تحب الفن ومهوسة به للدرجة التي جعلتها تحرم من الإنجاب والأمومة.

تزوجت للمرة الثالثة من زكي فطين عبد الوهاب ابن ليلى مراد، في العام نفسه، وقد كان يصغرها بعدة سنوات، وانفصلا بعد عدة أشهر بسبب رفض ليلى مراد الزيجة .

وكانت آخر زيجاتها عام 1987 من كاتب السيناريو ماهر عواد وقد توفيت وهي على ذمته.