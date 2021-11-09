شاهد صور زوجة الفنان محمد عادل إمام الحسناء التي أخفاها عن الأنظار.. هل هي ابنة أحد الوزراء؟

الرياض - محمد الاطلسي - مرت أكثر 4 سنوات على زواج الفنان محمد عادل إمام على نوران طلعت في حفل حضره نجوم السينما المصرية يفيلا والده الزعيم عادل إمام بالساحل الشمالي.

ولدى الفنان محمد عادل إمام بنتين من زوجته نوران طلعت هما قسمت وخديجة.

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الكثير من المتابعين والمحبين لمحمد إمام يرادوهم سؤالا واجدا وهو من هي نوران طلعت؟ لذا يعرض موقع FilFan.com، معلومات عن الفتاة التي خطفت قلب ابن "الزعيم".

ما لا تعرفه عن زوجة محمد عادل إمام.. هل هي ابنة أحد الوزراء؟!

1- فتاة من خارج الوسط الفني، وتبلغ من العمر 29 عاما.

2- من مواليد برج الجدي، إذ ولدت في 19 ينايرعام 1989، بينما زوجها من مواليد برج العذراء إذ ولد في 16 سبتمبر عام 1984.

3- تمارس العمل الخيري بصفة مستمرة، إذ شاركت في العديد من المشاريع الخيرية والزيارات الميدانية للمستشفيات كما جاء في الأخبار التي تحدثت عنها.

4- ليست ابنة الفريق صدقي صبحي أو تربطها صلة قرابة برجل الأعمال إيهاب طلعت كما قيل خلال الفترة الماضية ووالدها ليس له أية علاقة بالعمل السياسي كما تردد، إنها ابنة أحد الوزراء؛ حيث كان يعمل والدها رجل أعمال وتوفي منذ طفولتها.

5- تفضل الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والمصورين، لذا لا تظهر كثيرا برفقة محمد إمام في المناسبات.

6- تمت خطوبتهما عام 2015، ثم انتشرت أخبار بوجود خلاف بينهما أدت إلى انفصالهما، ولكن سرعان ما تبين إن هذه الأخبار ليس لها أساس وإن إمام هو من سرب تلك المعلومة حتى يبعد الشائعات عنهما، حسبما تم ذكره في أحد البرامج التليفزيونية.