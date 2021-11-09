محمد عز يطرح أولى أغاني ألبومه ”تيجي نرقص”

يستعد الفنان محمد عز، لطرح أغنية "متحنكين تعتيق"، أولى أغاني ألبوم عز الجديد والذي يحمل أسم "تيجي نرقص"عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، الخميس المقبل، بعدما تم تسجيل الأغنية في استديوهات شركة هاب ميوزك برودكشن.

من جانبة قال المنتج بلال صبري، أنه يراهن على نجاح محمد عز في أول ألبوماته الغنائية، مشيرا إلي أنه سيتم طرح كل أغاني الألبوم على شكل منفرد، بواقع أغنية كل أسبوعين.

يشار إلى أن أغنية "متحنكين تعتيق"، غناء محمد عز، وإنتاج شركة الكينج للانتاج الفني للمنتج بلال صبري بالتعاون مع شركة هاب ميوزك برودكشن ، ومن كلمات اسكندر، ألحان أحمد راجح وتوزيع يومي وهندسه صوتيه ابو السعود وإشراف عام معتز الديب.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يخوض فها عز الغناء فقد قدم عدد كبير من الأغاني الشعبية منها "ودان ع الحيط"، "شبعان دلع"، "فكرني مرتاح"، هذا إلي جانب الغناء في أكثر من عمل تليفزيوني، بالإضافة إلى قيامه الدائم بالغناء فى البرامج التليفزيونية.