بعد وفاة سمير غانم ودلال.. ميرفت أمين في حالة صدمة بعد وفاة أحمد خليل (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - صدمت الفنانة ميرفت أمين، صباح اليوم بوفاة الفنان أحمد خليل، الذي يشاركها حاليًا مسلسل “حكايتي مع الزمان”، والذي يعرض حاليًا وهو اَخر عمل قدمه الفنان الراحل.

ولم تصدق حتى الاَن ميرفت أمين خبر رحيل أحمد خليل، الذي كان يشاركها التصوير قبل ايام حتى انه أصيب بفيروس كورونا أثناء التصوير الأسبوع الماضي.

وهو الصدمة الجديدة التى ألمت بها رغم أن خروج فقدان صديقها المقربين سمير غانم ودلال عبدالعزيز لم تلتئم فيها حتى الاَن.

وكشف مصدر مقرب أن ميرفت أمين تعرضت لصدمة فور علمها بوفاة أحمد خليل، ولم تتوقع رحيله خاصة أنه تحسن وغادر المستشفى بعد يومين، وكانت بينهما اتصالات للاطمئنان على حالته.

ميرفت شعرت بحالة كبيرة من الحزن، بعد سقوط ورقة جديدة من أحبابها، خاصة أن هذا العمل هو الأول لها بعد خروجها من عزلتها الأخيرة والتي اتخذتها بعد رحيل دلال عبدالعزيز التي رحلت أيضا متاثرة بمضاعفات فيروس كورونا.

وكشف مصدر من فريق عمل حكاية “حكايتي مع الزمان” إحدى حكايات مسلسل “إلا أنا” أن الفنان أحمد خليل انتهى من كل مشاهده في العمل باستثناء مشهد واحد فقط كان من المقرر أن يقوم بتصويره خلال الساعات القادمة

وتصدرت الفنانة ميرفت أمين محركات البحث على موقع جوجل مؤخرًا، وذلك بسبب نجاح حدوتة “حكايتى مع الزمان” التى تقوم ببطولتها حاليًا وتعرض على شاشة dmc، بالإضافة لقلق قطاع كبير من جمهورها عليها بعد شائعة إصابتها بكورونا التى انتشرت مؤخرًا، قبل أن تكشف حقيقة ذلك خلال تصريحها لموقع بنفيها الأمر وتأكيدها عدم إصابتها بكورونا.

كما قالت النجمة ميرفت أمين حول المسلسل إنها سعيدة بردود الأفعال حول حدوتة “حكايتى مع الزمان”، ضمن قصص وحكايات مسلسل “إلا أنا”، موضحة أن التجربة جديدة بالنسبة لها وردود الأفعال جميلة لأن القصة معبرة عن المرأة التى كانت تعانى من إهمال زوجها لفترات طويلة وتأخذ خطوة الانفصال فى وقت متأخر بسبب أبنائها.

وانتهت ميرفت أمين من التصوير صباح السبت الماضي فى ديكور شقة بمصر الجديدة، وجمعت المشاهد الأخيرة بينها وبين الفنانة ليلى عزب العرب، وأشرف زكى، وآخرون من النجوم.

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