هذه الطفلة البريئة أصبحت أشهر فنانة في سماء الوطن العربي وملكة جمال .. من تتوقع أن كون ؟ شاهد الصور

الرياض - محمد الاطلسي - عرفها جميع المحيطين ببراءتها الطفولية، فقد تميزت بذكائها، حيث تنبأ لها الكثير من المحيطين بها بمستقبل واعد، فقد كانت عاشقة للفن منذ نعومة أظفارها.

وبحسب ما هو واضح خلال السنوات الماضية، فقد ساهمت منصات التواصل الاجتماعي في التعرف على الحياة الخاصة بنجوم الفن والمشاهير، حيث يقوم شخص ما بنشر صورة حصل عليها لطفولة فنان معين أو حتى ينشرها الفنان بنفسه.

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المفاجئ في الامر ان تلك الصورة هي للفنانة السورية نسرين طافش، التي ظهرت في الصورة القديمة المتداولة بجوار شقيقتيها، ويبدو أنها كانت تبلغ من العمر ما بين 5 و6 سنوات.

وأشار رواد منصات التواصل، إلى الاختلاف الكبير الذي طرأ في ملامحها حينما أصبحت شابة، وهو ما يجعلك عندما تراها في طفولتها لن يخطر ببالك أنها الفنانة «نسرين طافش».

جدير بالذكر، أن نسرين شاركت في عدد كبير من الأعمال الدرامية التي من بينها «أهل الغرام»، «فنجان الدم»، «بنات العيلة»، «صبايا»، فضلًا عن مسلسل «ختم النمر» الذي حققت فيه نجاحًا باهرًا مع الفنان أحمد صلاح حسني.